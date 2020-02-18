Boris Johnson’ın ‘Siyahilerin IQ’su beyazlardan düşük’ diyen danışmanı istifa etti

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın ‘Siyahilerin IQ’su beyazlardan düşük’ diyen danışmanı Andrew Sabisky aldığı tepkiler üzerine istifa etti.

“Sürekli bir alt sınıfın oluşmasını” engellemek için doğum kontrollerinin “zorunlu” hale getirilmesini savunan danışman, görevini bırakma sebebinin ise “gündem yaratma” olduğunu açıkladı.

Başbakanlık ofisi Sabisky’nin yorumlarının Johnson’ın fikrini yansıtıp yansıtmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınmış muhalefet ise bu sözleri kınamayan Başbakan Johnson’a tepki göstermişti.

27 yaşındaki Sabisky 2014 yılındaki bir blog yorumunda ortalamada siyahi Amerikalıların zeka zeviyesinin (IQ) beyazlardan düşük olduğunu iddia etmişti. Genç danışman siyahi Amerikalıların kuvvetle muhtemel “entellektüel anlamda engelli” olduğunu savunmuştu.

Andrew Sabisky 2016 tarihli bir röportajında da uyuşturucu özelliği bulunan modafinil isimli madde ile ilgilendiğini söylemişti. Modafinil, insanların uyku ihtiyacını yüzde 65 oranında düşürüp beyin fonksiyonlarına yardımcı oluyor ancak bunu kullanan insanlarda hayatı tehlikeye atan bir deri hastalığı riskinin yüksek olduğuna dair araştırma sonuçları bulunuyor.

Sabisky meseleye toplumsal açıdan bakıldığında herkese haftada bir kere modafinil vermenin yararları hesaba katıldığında bunun senede bir çocuğun ölmesine değeceğini söyledi.

Danışman Sabisky 2014 senesinde ise bir web sitesinde İngiltere’de istenmeyen hamileliklerin önüne geçmek için uzun vadeli doğum kontrol haplarının yasalarla hayata geçirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise Sabisky’nin yorumlarını kınamayan Başbakanlık Ofisi’ni eleştirdi. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da bu görüşlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Başbakanlık Ofisi “10 Numara” ise Sabisky’nin danışman olarak atandığını resmen doğrulamadı.