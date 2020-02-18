Londra merkezli bankacılık devi HSBC’nin daralmaya giderek 35 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Bankanın Türkiye’den çekilme ihtimalini de masaya yatırdığı belirtiliyor.

HSBC, yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 35 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bloomberg’e konuşan bankanın CEO’su Noel Quinn, üç yıl içinde çalışan sayısını 235 binden 200 bine düşüreceklerini söyledi.

İşten çıkarılacak kişi sayısı, bankadaki toplam çalışan sayısının yüzde 15’ine denk geliyor.

Hong Kong’da uzun süredir devam eden protestolar ve Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını nedeniyle zorluk yaşayan banka, 4,5 milyar dolarlık da tasarrufa gitmeyi planlıyor. Banka, kârının büyük bölümünü Asya’daki operasyonlarından elde ediyordu.

Bankanın geçici olarak CEO’luğunu yapan Noel Quinn, söz konusu yeniden yapılanma planıyla koltuğunda kalıcı olmayı da hedefliyor.

22,2 MİLYAR DOLAR KÂR AÇIKLADI

Quinn, 2019 bilançosuna dair yapılan basın toplantısında, bazı operasyonlarının makul bir getiri sağlamadığını ve bu nedenle getiriyi artırmak için bir plan hazırladıklarını söyledi.

İşten çıkarmaların ve tasarrufların ABD ve Avrupa’daki birimleri de kapsayacağı belirtildi.

Banka, Asya ve Orta Doğu’daki yatırım bankacılığı birimlerini ise güçlendirmeyi amaçlıyor.

HSBC, 2019’da 22,2 milyar dolarlık vergi öncesi kâr açıkladı.

TÜRKİYE’DEN DE ÇIKMAYI PLANLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Reuters, 29 Ocak’ta yayımladığı haberde HSBC’nin Türkiye’den çıkmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü. 1990’dan bu yana Türkiye’de faaliyette bulunan bankanın ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istediği iddia edilmişti.

Kaynak Yeniçağ: HSBC 35 bin kişiyi işten çıkarıyor…