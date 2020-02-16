‘Brexit’i pasaport kuyruğunda beklemek için mi yaptık’

İngiliz bir yolcunun ‘Schiphol’de 55 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Bu benim oy verdiğim Brexit değil” mesajı ve fotoğrafı tartışma yarattı.

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılarak ‘Brexit’i hayata geçirdi, ancak tartışmalar bitmedi. Bu kez de İngilizlerin, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki pasaport kontrol noktasında uzun süre beklemek zorunda kaldığına dair bir tweet ortalığı karıştırdı.

Önceki gün Twitter’daki ‘Colin Browning’ hesabından “Schiphol’deki hizmet can sıkıcı. 55 dakikadır bekliyorum. Bu benim oy verdiğim Brexit değil” mesajı paylaşıldı. Tweet, binlerce kez paylaşılırken Brexit yanlıları ile karşı olanlar arasında tartışma yeniden alevlendi.

Schiphol havalimanı bir açıklama yaparak yavaşlığın Brexit’ten değil, yeni işe başlayan memurlara yönelik eğitimden kaynaklandığını belirtti. İngiltere, 31 Ocak itibariyle AB’den ayrılmış olsa da geçiş sürecinin tamamlanacağı 1 Ocak 2021 tarihine kadar İngilizler aynı haklarından yararlanmaya devam edecek.