Ünlü yarışmanın sunucusu ölü bulundu

İngiltere’de yayınlanan popüler yarışma programlarından Love Island’ın sunucusu Caroline Flack evinde ölü bulundu. 40 yaşındaki sunucunun intihar ettiği öne sürülüyor.

Sunucunun yaklaşık bir hafta sonra erkek arkadaşına saldırmaktan mahkemeye çıkacağı biliniyordu. Daha önce çıkan haberlere göre Flack erkek arkadaşına bir lamba ile vurmuştu.

Güzel sunucu 5 yıldır sunduğu programı, erkek arkadaşına saldırdığı şeklindeki suçlamalar nedeniyle geçtiğimiz aralık ayında bırakmak zorunda kalmıştı.