Ünlü yarışmanın sunucusu ölü bulundu

4 hours önce
0 122 Bir dakikadan az

İngiltere’de yayınlanan popüler yarışma programlarından Love Island’ın sunucusu Caroline Flack evinde ölü bulundu. 40 yaşındaki sunucunun intihar ettiği öne sürülüyor.

Sunucunun yaklaşık bir hafta sonra erkek arkadaşına saldırmaktan mahkemeye çıkacağı biliniyordu. Daha önce çıkan haberlere göre Flack erkek arkadaşına bir lamba ile vurmuştu.

Güzel sunucu 5 yıldır sunduğu programı, erkek arkadaşına saldırdığı şeklindeki suçlamalar nedeniyle geçtiğimiz aralık ayında bırakmak zorunda kalmıştı.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
331

‘Brexit’i pasaport kuyruğunda beklemek için mi yaptık’

3 hours önce
55

Appeal Court rules Islamic marriages invalid in UK

4 hours önce
81

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Yaşarata: Haklarımız yeniyor

4 hours önce
564

İngiltere’de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin