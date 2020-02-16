İngiltere’de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler’de etkili olan Dennis fırtınası sonrası acil durum ilan edildi.

Yetkililer, şiddetli yağmur nedeniyle nehir yataklarının taşması sonucu bölge sakinlerini evlerinden tahliye etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kıyı şeridine sel bariyerleri inşa edilirken, kuvvetli dalgaların arasında iki kişinin cesedine ulaşıldı.

İngiltere Savunma Sekreteri Ben Wallace, “Silahlı kuvvetlerimiz, ihtiyaç duyduklarında yerel yetkilileri desteklemeye her zaman hazırdır” dedi.

Kış mevsiminin dördüncü fırtınasını yaşayan Birleşik Krallık’ta uçak ve demiryolu trafiğinde büyük aksamalar yaşanıyor.

Kuzey Fransa’da şiddetli yağmur

Meteo France, kuzey Fransa’da bazı bölgelerin üç hafta boyunca yağış beklendiğini, şiddetli yağmur ve sel baskınlarına karşı önlem alınması gerektiğini açıkladı.

Geçen hafta Avrupa’nın büyük bir bölümde etkili olan Ciara fırtınasında, ikisi İngiltere’de olmak üzere Avrupa çapında sekiz kişinin hayatını kaybetmişti.