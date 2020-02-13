Kız çocuğuna tecavüz eden mahkumun kafasını klozetin içine koyup sifonu çektiler

4 hours önce
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Londra’da bir cezaevinde mahkumlar, iki arkadaşıyla birlikte küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki mahkuma işkence ettikten sonra kafasını klozetin içine koyup sifonu çektiler. O anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde diğer mahkumlar, tecavüzcüyü kamçı ile dövüp elbiselerini çıkarmasını istiyorlar. Elbiselerini çıkaran mahkum diğer mahkumlar tarafından çıplak bir şekilde tuvalete doğru sürükleniyor.

Mahkumlardan bir tanesi, cinsel istismarda bulunan mahkumun kafasını klozetin içine koyduktan sonra sifonu çekti. Tecavüzcü, “Yeter artık” diye diğer mahkumlara yalvardı.

Tecavüzcü, iki arkadaşı ile Londra’da bir dairede küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklu bulunuyor.

Görüntülerin yayınlanması üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler hakkında bazı kullanıcılar işkenceci mahkumlara destek verdi.

 

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