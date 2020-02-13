Ciara fırtınasından sonra İskoçya’da karaya vuran devasa iskelet görenleri şaşırttı

İngiltere’deki Ciara fırtınasından sonra karaya vuran devasa iskeleti gören halk, İskoçya’daki Loch Ness Gölü’nde yaşadığı ve yılana veya pleziyozora benzediği iddia edilen büyük bir su canlısı olan Loch Ness Canavarı olabileceğinden şüphelendi.

Ciara fırtınası ardından, İskoçya Aberdeenshire sahil şeridinde bulunan devasa iskelet yürekleri ağza getirdi.

Birleşik Krallık’ta saate 90 kilometre şiddetle esen fırtınadan sonra kıyıya vuran iskeletin fotoğrafları dün yayınlandı. Facebook’ta paylaşılan fotoğraf vatandaşları ürküttü. Bazıları bunun bir balina olduğunu düşündü, bazıları ise meşhur Loch Ness canavarı olabileceğinden şüphelendi.

Aberdeen Üniversitesi’nden Profesör David Lusseau, bu iskeletin bir balinaya ait olduğunu söyledi.

Loch Ness Canavarı hakkında bilmeniz gerekenler:

Loch Ness Canavarı ile ilgili ilk anlatı 1500 yıl öncesine dayanıyor. İskoçya’da Hristiyanlığı yaymakla yükümlü olan İrlandalı misyoner Aziz Columba’nın M.S. 565 tarihli notlarında bir canavardan bahsedilir. Buna göre Columba, kralı ziyarete giderken Loch Ness Gölü’nde yaşadığı söylenen ve insanları yediği iddia edilen canavar yüzünden geri dönmek zorunda kalır. Columba’nın yazınında, canavarın bir insanı yediğine tanık olduğunu not düşmüştür ve canavara göle geri dönmesini emretmiştir. Tanrı korkusu olan canavar göle dönmüştür ve bir daha kimseye zarar vermemiştir.

Loch Ness Canavarı’nı gördüğünü iddia eden kişilerden herkes bir kanıt bekledi. Beklenen fotoğraf 19 Nisan 1934’te İngiliz cerrah Colonel Robert Wilson’dan geldi. Fotoğraftaki uzun boylu canlı, soyu tükenmiş bir deniz canlısını andırıyordu. Görünüşü, yıllarca nesilden nesile aktarılan anlatılarla uyumluydu.

1994’te Christian Spurling, ölüm döşeğinde bir itirafta bulundu. Spurling, Loch Ness Canavarı düzenbazı olarak da bilinen üvey babası ile her şeyi planladıklarını ve şaka yaptıklarını söyledi. Buna göre Spurling’in üvey babası fikri bulan ilk kişiydi. Spurling de kıvrımları olan küçük bir canavar figürü yaptı. Wilson da, göldeki bu hileye kanan ilk kişi oldu.

Turizm birçok ülke için mükemmel bir gelir kaynağı. İnsanlar ülkenize gelir, para harcar ve ekonomiye katkı sağlarlar. Fakat küçük bir yerleşkenin turizm açısından kalkınması İstanbul, Tokyo ya da Paris kadar kolay değil. İskoçya turizminin ortalama değeri 14.5 milyar dolar. Bu rakamın önemli kısmını Loch Ness Canavarı turizmi oluşturuyor. İngiliz BBC kanalı 2012’de Loch Ness Canavarı turizmi hakkında araştırma yaptı. Araştırmaya göre canavarın bölge ekonomisine katkısı 33 milyon dolar. Bölgeye gelen turistlerin yüzde 85’inin önceliği Loch Ness Canavarı. Göl çevresinde canavarla ilgili çok sayıda turizm etkinliği yapılıyor.