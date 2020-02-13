Kadın şövalye Amerika’da İngiltere’yi temsil edecek

43 mins önce
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Diplomatik kriz sonrası İngiltere’nin, Washington Büyükelçiliği’ne atadığı BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, bu göreve atanan ilk kadın oldu.

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ı ”sakar” ve “beceriksiz” olarak niteleyen ifadelerin basına sızması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Olay sonrası Kim Darroch, görevinden istifa etmişti.

İngiltere, bu göreve ”kadın şövalye” unvanına sahip BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce’ı atadı.

KRALİYET NİŞANINA SAHİP

Birleşik Krallık tarafından üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı kadınlara verilen ve erkeklerin şövalyelik unvanına benzeyen kraliyet nişanına (dame) sahip BM Büyükelçisi Pierce, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi olarak görevine devam edecek.

Birçok diplomat tarafından son derece ”tecrübeli” olduğu belirtilen Pierce, İngiltere’nin aynı zamanda Washington’daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

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