İşçi Partli vekil tartışma yaratan kıyafetini açık artırmada sattı

İngiltere’de İşçi Partisi Milletvekili , Parlamento’da giydiği ve eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kaldığı kıyafetini yardım kuruluşu yararına açık artırmaya çıkardı. Kıyafet, 14 bin 200 sterline satıldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde gölge kültür bakanı olarak görev yapan Tracy Brabin, İngiltere’de olay yaratan tek omuzlu kıyafetini internet üzerinden açık artırmaya çıkardı. Brabin, satıştan elde edilen 14 bin 200 sterlini İngiltere’de kız çocukları ve kadınlar yararına çalışan Girlguiding adlı vakfa bağışladı.

Brabin’in geçen hafta tek omuzunu açıkta bırakan kıyafetiyle Parlamento’da konuşma yapması tartışma yaratmış, sosyal medyadan çok sayıda ‘uygunsuz kıyafet’ eleştirisi almıştı. Bazı paylaşımlarda ise hakarete varan ifadeler kullanılmıştı.

Tüm bunlara Twitter üzerinden yanıt veren Brabin, “Bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?” demişti.

Tracy Brabin, kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı eleştirileriyle biliniyor.