İngiltere’deki en yaygın soyisim Smith iken Türkiye’de Yılmaz

İngiltere’deki en yaygın soyadı Smith iken Türkiye’de Yılmaz, peki diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler?

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre İngiltere’de en yaygın soyadı Smith. Bu isim Türkiye’de Yılmaz, Almanya’da Müller, Arnavutluk’ta Hoxhai, Belçika’da Peeters, Bosna-Hersek’te Hodžić, Bulgaristan’da Ivanov, Ermenistan’da Grigoryan, Fransa’da Martin, İtalya’da Rossi, Kıbrıs’ta Georgiou ve Yunanistan’da Papadopoulos.

En yaygın soyadının ne ifade ettiği her ülkede değişiyor. İngiltere’deki Smith kişisel beceri ve ustalığı ortaya koyuyorken, Türkiye’deki Yılmaz ,se kişisel karakteri ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde bu atalara ilişkin, bir yer adı veya coğrafi özellik gibi farklı nitelikler gösteriyor.

Birleşik Krallık’ta 2016 verilerine göre Smith soyadını taşıyan 546 bin 960 kişi var, bu soyadını 422 bin 023 kişi ile Jones, 294 bin 625 kişi ile Williams takip ediyor.

En yaygın ilk üç soy isimi sırasıyla Taylor, Davies, Brown, Wilson, Evans, Thomas, Johnson, Roberts, Walker, Wright, Robinson, Thompson, White, Hughes, Edwards, Green, Lewis, Wood, Harris, Martin, Jackson ve Clarke takip ediyor.

Asya’da en yaygın Muhammed

Asya’da ülke sayısına bakıldığında en yaygın soyisim olarak Muhammed öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin ve Hindistan’da ise sırasıyla en popüler soyadı ise Wang ve Devi.

Türkiye’deki en yaygın soyadı listesi

TÜİK’e göre Türkiye’de en çok kullanılan soyadlar sırayla şunlar: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir.