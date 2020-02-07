İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran’a döndü

2 hours önce
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Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran’da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ardından 15 Ocak’ta İran’dan ayrılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Tahran’a döndü.

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran’da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ardından 15 Ocak’ta İran’dan ayrılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Tahran’a döndü.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’ın sosyal medya hesabından Farsça bir video paylaşarak Tahran’a döndüğünü söylediğini duyurdu.

MEHR GÖRÜNTÜ YAYINLAMIŞTI

Mehr ajansı, Macaire’nin ‘yasa dışı protesto gösterisine’ katıldığı anlara dair olduğunu ileri sürerek bir video yayınlamıştı. Videoda Rob Macaire 32’nci saniyede ekrana geliyor. Ajans, elçinin uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldığını söylediğini ancak elçinin Tahran’daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen ‘yasa dışı protesto gösterisine’ katıldığını ileri sürmüştü.Büyükelçisi Macaire ise sosyal medya hesabından, Hiçbir gösteride yer almadığımı doğrulayabilirim. #PS752 trajedisinin kurbanları için düzenlenen anmaya katıldım. Saygı göstermek istemek normaldir, kurbanlardan bazıları Britanyalıydı. Bazıları slogan atmaya başlayınca ben 5 dakika sonra ayrıldım. Bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra gözaltına alındım. Diplomatları gözaltına almak elbette tüm ülkelerde yasa dışıdır mesajını paylaşmıştı.

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