İngiliz Kraliyet ailesi yeni düğüne hazırlanıyor

5 hours önce
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Son zamanlarda gerilimli günler yaşayan İngiliz kraliyet ailesi önümüzdeki ilkbaharda mutlu bir olaya şahitlik etmeye hazırlanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip’in ortanca oğlu Andrew’un kızı Prenses Beatrice, 29 Mayıs’ta nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile evleniyor.

People dergisinin haberine göre Buckingham Sarayı da kısa süre içinde resmi duyuruyu yapacak. Derginin internet sitesindeki habere göre 31 yaşındaki Prenses Beatrice ile 36 yaşındaki Mozzi, Buckingham Sarayı’nın çok yakınında yer alan ve Guard Chapel adıyla bilinen Royal Military Chapel’de evlenecek. Resepsiyon ise Buckingham Sarayı’nda yapılacak.

Bu, Prens William ile Kate middleton’ın 2011’deki düğününden sonra sarayda verilecek ilk evlilik resepsiyonu olacak.

Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Prense Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi’nin evlilik töreni fazla gösterişli değil elden geldiğince sade olacak.

Böylece aileye daha önceki ilişkisinden bir çocuk sahibi olan bir damat katılmış olacak.

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