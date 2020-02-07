Brexit sonrası İngiltere bazı Rus ürünlerinde vergiyi kaldıracak

3 hours önce
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İngiltere hükümeti, Brexit geçiş dönemi bittikten sonra bazı Rus ürünlerine uyguladığı vergileri kaldırmayı planlıyor.

Hükümetin Brexit geçiş dönemi bittikten sonra Rusya’ya uygulanan bazı ticari kısıtlamalardan vazgeçme niyetinde olduğu belirtildi.

İngiltere hükümetinin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Londra bazı Rus ürünlere anti-doping vergilerini kaldırmayı planlıyor.

Vergilerden muaf tutulması beklenen ürünlerin alüminyum folyo, ferrosilisyum, metal ve dökme demir borular, çelik ve dökme demir boru bağlantı parçaları olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin bazı diğer ürünlere getirdiği vergilerin devam edeceği bildirildi.

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