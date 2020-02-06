3 yaşındaki kız Kate Middleton’a “Prensese benzemiyorsun” dedi

3 hours önce
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İngiltere, Düşes Kate Middleton’a “Masallardaki prenseslere benzemiyorsun” diyen 3 yaşındaki Annabel’i konuşuyor.

Prens William’ın eşi Düşes Kate Middleton, bir cankurtaran istasyonunu ziyaret etti.

Düşesi karşılayanlar arasında 3 yaşındaki Annabel ve annesi de vardı.

Ancak Annable Kate’i hayallerindeki prenseslere benzetemedi.

Annabel elini uzatan düşese “Sen nasıl prensessin! Külkedisi’ne benzediğini sanıyordum. Masallardaki prenseslere benzemiyorsun” dedi.

Üç çocuk annesi Kate Middleton da “Güzel bir elbise giymeyerek seni yanılttığım için özür dilerim” cevabını verdi.

Annabel ile Kate Middleton arasındaki konuşma kısa sürede İngiltere’nin gündemine oturdu.

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