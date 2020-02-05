İngiltere’de homofobik baba hapse girebilir

İngiltere’de gençlerin cinsel çeşitliliğe saygı duyması için verilen ders nedeniyle oğlunu okuldan alan bir baba, eğitim hakkını kısıtlamakla suçlanıyor.

Müfredatta yer alan LGBTİQ+ kapsayıcı ders nedeniyle çocuğunu okuldan alan Jabar Hussain, dokuz yaşındaki oğlu Amin’in eğitim hakkını kısıtlamaya devam ederse 1000 euroya kadar para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla karşı karşı kalacak. Konuyla ilgili konuşan homofobik baba, “Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkarım, gerekirse hapse de girerim” diyerek tutumunda ısrarcı oldu.

EŞİTLİK YASASINA MEYDAN OKUDU

Amin’in gittiği Parkfield İlköğretim Okulu, bir süredir ‘Dışlama Yok’ isimli, öğrencilere cinselliği ve cinsel çeşitliliği anlatan bir program yürütüyor. Oğlunun ‘eşcinsel olmanın iyi bir şey olduğunu düşünmesini istemediğini’ söyleyen Hussain, derslerde yer verilen trans kimliklerin de ülkede 2010’da kabul edilen Eşitlik Yasası’nın koruması altında olmadığını iddia etti. Hussain’in iddia ettiğinin aksine, ilgili yasa trans kimliklere koruma sağlıyor.

Hussain ayrıca LGBTİQ+ kapsayıcı derslerin çocuğu için risk oluşturduğunu ve İslam diniyle uyumsuz olduğunu iddia etti. Birmingham’da yaşayan diğer Müslüman ebeveynleri de çocuklarını okuldan almaya teşvik etmeye çalışan babanın hapse girip girmeyeceği merak konusu.