Uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi

İngiltere’deki bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan 22 yaşındaki genç, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Leeds şehrinde yaşanan olayda, 2018 yılında düzenlenen bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan Martynas Benosenko adlı 22 yaşındaki genç, sattığı uyuşturucu listesini yanlışlıkla polise gönderdi. Listeyi gören polis, Benosenko’yu üç bin 600 sterlin değerindeki kokain, esrar ve ekstaziyle yakaladı. Benosenko ‘iş üstünde basılmak’ ve ‘uyuşturucu bulundurmak satmak’ suçlamalarını kabul etti. Savcı, Benosenko’nun çadırdaki esrar içerken görüldüğü ve bu nedenle polisin dikkatini çektiğini belirtti.

AVUKATINDAN TUHAF SAVUNMA

Martynas Benosenko’nun avukatı Christopher Dunn, cezanın hafifletilmesi için, Benosenko’nun fast food restoranındaki işini kaybettikten sonra biraz para kazanabilmek için bu yolu seçtiğini söyledi. Dunn, “Kafası tamamen iyiyken gidip Leeds Festivali’nde uyuşturucu satmaya karar verdi. İyi bir fikir olacağını düşünüyordu ama neye bulaştığına dair bir fikri yoktu” dedi.

HAPİS CEZASI ALDI

22 yaşındaki Martynas Benoesenko isimli genç, ‘iş yerinde basılmak’ ve ‘uyuşturucu bulundurmak satmak’ suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.