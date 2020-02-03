İşten kaçanların ‘hastayım’ yalanı

3 hours önce
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İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, hastalık bahanesiyle işten kaçanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Sayıları geçen yıl 8 milyon 600 milyonu buldu.

Hastalık bahanesiyle işten kaçmanın ne kadar yaygın olduğu bir araştırmayla mercek altına alındı.

Araştırmaya göre, İngiltere’de hastalık bahanesiyle işe gitmeyenlerin sayısı geçen yıl sekiz buçuk milyonu geçti. 12 milyon kişi ise gerçekten hasta olduğu halde işe devam etti.

Araştırmada dikkat çeken bir bölüm daha var. Gerçekten hasta olduğu halde ara vermeden işe devam edenlerin sayısı ise 12 milyon civarında. Bu durumdakiler, ücretsiz hastalık izni kullanmak istemediklerini dile getirdi. Diğer bir gerekçe de işverenleri ya da iş arkadaşları tarafından yadırganmak istememeleri.

Araştırma, 6,5 milyon dolayında çalışanın hasta olduklarında evden çalışma fikrine sıcak baktığını ortaya koydu.

Araştırmayı yapan firma ise daha esnek çalışma koşullarının sağlanması çağrısında bulundu.

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