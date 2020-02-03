Londra’da bıçaklı saldırı düzenleyen kişi cezaevinden bir hafta önce çıkmış

Londra’da bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Kentin güneyindeki Streatham’daki olayda üç kişi yaralandı.

‘Terörizm’ ile bağlantılı suçlar nedeniyle yaklaşık 3.5 yıldır cezaevinde olan Sudesh Amman isimli saldırgan, bir hafta önce tahliye edilmişti.

Cezasının yarısını çektikten sonra tahliye edilen 20 yaşındaki saldırgan, polis tarafından gözlem altında tutuluyordu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın “terör bağlantılı” olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olay sonrası yaptığı açıklamada, “terör suçlarından hüküm giyenler konusunda hükümetin kökten bir sistem değişikliğine gideceğini” söyledi.

Londra’da son olarak 29 Kasım tarihinde benzer bir bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Bomba süsü verilmiş mekanizma giyiyordu

Streatham ilçesinin ana caddesi üzerinde yaşanan olayda, saldırganın bir dükkandan içeri girerek, müşterilere bıçakla saldırdığı ifade ediliyor.

Görgü tanıklarının anlatımına göre 20 yaşındaki Amman, daha sonra dükkandan çıkıp bisiklet süren bir kadına da saldırdı.

Londra polisinin yerel saatle 2’yi biraz geçen saldırganı silahla vurarak öldürdü.

Olay anına ait bir videoda, polisin yerde yatan saldırgana, yaklaşılmaması uyarısı yaptığı görülüyor.

Emniyet, saldırganın, bomba süsü verilmek istenen mekanizma giydiğini aktardı.

2018 yılında saldırı hazırlığındayken gözaltına alındı

Olayda yaralanan üç kişiden birinin taburcu edildiği, diğer iki kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Hastanede tedavi altında olan 20’li yaşlarında bir kadının, polisin ateş açmasına bağlı olarak, kırılan bir camla yaralandığı kaydedildi.

Sudesh Amman isimli saldırgan, 2018 yılında saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Suçlamaları kabul eden Amman, “Kanlı Brezilya Bıçaklı Dövüş Teknikleri” isimli bir yayının kendisine ait olduğunu da doğrulamıştı.

Terörizm bağlantılı dokümanlar bulundurmak suçlamasından hüküm giyen ve üç yıl dört ay hapis yatan Amman, yaklaşık bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi.