İngiliz vekiller mecliste bebeklerini emzirebilecek

3 hours önce
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İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda kadın vekillerin bebeklerini emzirmelerine izin verildi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere’de ilk doğum izni verilen milletvekili Stella Creasy olmuştu. Şimdi ise Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, mecliste anne milletvekillerinin emzirmesine izin verildiğini açıkladı. 2000 yılında dönemin Avam Kamarası Başkanı Betty Boothroyd mecliste kadın vekillerin bebeklerini emzirmesini yasaklamıştı. Hoyle, Kasım 2019’da “Bana göre bu, anneye kalmış bir şey. Bir erkek olarak bu konuda karar vermek yanlış olur” diyerek mecliste emzirmeye yeşil ışık yakmıştı.

Avustralya’da ilk kez 2017’de yaşandı

2017’de Avustralyalı politikacı Larissa Waters, Avustralya siyasi tarihinde bir ilke imza atarak Federal Meclis’te bebeğini emzirmişti. Avustralya’da Şubat 2017’ye dek geçerli olan olan yasalar, politikacıların bebeklerini Genel Kurul salonunda emzirmelerine müsaade etmiyordu. Ancak şubat ayında yapılan yasal değişiklikle kadın politikacıların oturumlardan geri kalmasının önüne geçildi. Yapılan değişiklikle milletvekili ve bakanlara bebeklerini Genel Kurul salonunda emzirebilme gibi yeni haklar tanındı.

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