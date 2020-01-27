Polis Hackney’de sokağa terkedilen bebeğin annesini arıyor

Metropoliten Polis servisi yayımladığı bir fotoğrafla henüz 1 günlükken sokağa terk edilen bebeğin annesini aradığını duyurdu.

Yapılan bir ihbar üzerine 25 Ocak Pazar sabahı saat 11.40 civarında Hackney’de bulunan Sandringham Raod üzerindeki adrese giden polis ekipleri sokağa terk edilmiş bir bebekle karşılaştı.

Olay yerine çağırılan ambulansla en yakın hastaneye götürülen kimliği belirsiz bebek, sağlık taramasından geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan ve henüz 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğe, hastane görevlileri Edward ismini verdi.

Battaniyeye sarılmış halde bir evin kapısının önüne bırakılan bebeğin hastanede dünyaya gelmediği tespit edildi.

Olayın soruşturan dedektif Andy Barry, bebeğin bulunmadan 12 saat önce doğmuş olduğunu ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, bebeğin annesini aradığını dile getirdi.

Kendisinin bir baba olduğunu ifade eden dedektif Barry, terkedilmiş bebeğin annesinin hayatının güvende olup olmadığını merak ettiklerini, herhangi bir sorun varsa çözmek istediklerini söyledi.

Bebeğin kime ait olduğunu bilenlerden yardım isteyen dedektif Barry, olayla ilgili ihbar hattı açtıklarını ve görgü tanıklarının CAD 3039/25Jan kodu ile 101 numarasını ya da kimliklerini gizleyerek 0800 555 111 numaralı telefonu aramalarını istedi.