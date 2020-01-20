Tarihin en pahalı ‘1 pound’u satıldı

İngiltere, gelmiş geçmiş en değerli 1 poundunu 1.3 milyon dolara sattığını duyurdu.

İngiltere’nin resmi makamlarınca yapılan açıklamada, ülke tarihinin ‘en pahalı 1 poundu’ olarak nitelendirilen madeni para 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı.

Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması.

Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise, kralın halktan olan Wallis Simpson’a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth’in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor.