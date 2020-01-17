Loto vuran İngiliz kadın estetikle bambaşka biri oldu

4 hours önce
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Parayla saadet olur mu olmaz mı bilinmez ama bu kadın Loto vurunca her yerini baştan yaptırmış ve ünlü sevgili bulmuş. Bundan beş yıl önce İngiltere’de lotodan 1 milyon pound büyük ikramiye kazanan Jane Park, şimdi de kendini tepeden tırnağa “yeniden yarattı.

Orta halli bir ailenin 17 yaşında kızıyken bir anda loto sayesinde kendini hayallerinin ötesinde bir hayatın içinde bulan Park, 50 bin pound harcayarak yeni bir görünüme sahip oldu.

Zaten uzun süredir dudaklarını dolgunlaştırmak için botoks yaptıran genç kadın, son olarak göğüslerini yeniletti, dişlerini yaptırdı ve kalça kaldırma operasyonu geçirdi.

Şu anda 21 yaşında olan Jane Park, bir süre önce kendine yeni bir sevgili de buldu. Park, Dundee takımında top koşturan Jordan Piggott ile aşk yaşıyor.

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