Alay edilen doktora öğrencisinin intihar etti ortaya çıktı

İngiltere’de 26 yaşındaki doktora öğrencisi Jessica Small, arkadaşları ve meslektaşları tarafından zorbalığa maruz kaldı. Genç kadın, aksanı nedeniyle alay konusu edildi. Öte yandan içine kapanık bir kadın olan Jessica, ‘havalı olmadığı’ için sürekli olarak sert sözler ve dalga geçen insanlara maruz kaldı.

Hayatını cehenneme çevirdiler

Jessica’nın cansız bedeni 11 Ekim’de Cantenbury’deki evinde polis tarafından bulundu. Meslektaşları bir kaç gün işe gelmeyen genç kadının sağlık durumundan endişe edince durumu polise bildirdiler. Çilingir yardımıyla eve giren polis, genç kadını kendisini asmış halde buldu.

Emniyet güçlerinin yaptığı soruşturma sonucunda Jessica’nın sürekli olarak alay konusu edildiği ve arkadaşları tarafından zalimce eleştirildiği ortaya çıktı. Bir süredir antideprasan kullanan genç kadının, panik atak nöbetleri geçirdiği ve doktor yardımı aldığı ifade edildi.

Jessica’nın annesi Lesley Small, kızının ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, diğer öğrencilerin hayatını cehenneme çevirmesinin ardından panik ataklar geçirdiğini söylediğini belirtti.

İsmini açıklamayan arkadaşları ise Jessica’nın çok düşük bir özgüvene sahip olduğunu, çarpıntı ve panik atak geçirdiklerini doğruladı.

Genç kadının ölümünün intihar olduğu kesinleşirken, savcılık herhangi bir kimseye suçlamada bulunmadı.