HIV virüsü taşıyan ‘Anthony’ lakaplı pilot adayı gerçek kimliğini açıkladı

İngiltere’de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı için uçuş eğitimi alması engellenmek istenen ancak girdiği hukuk mücadelesini kazanan pilot adayı, sonunda kimliğini kamuoyuna açıkladı.

Şu ana kadar “Pilot Anthony” takma adıyla yürüttüğü hukuk mücadelesini sosyal medyada kamuoyuyla paylaşan 31 yaşındaki pilot James Bushe, HIV virüsü taşıyıp gerçek kimliğini saklamak zorunda kalan ve farklı ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalan insanlarla dayanışma adına bu adımı attığını açıkladı.

Sağlık raporu alamadığı için pilot eğitimine önce alınmayan James Bushe, Sivil Havacılık Yönetimi’nin daha sonra olumlu karar vermesi üzerine uçuş eğitimlerini tamamlamış ve kasım ayından bu yana Loganair’de stajyer pilot olarak göreve başlamıştı.

Bu eğitimi de başarıyla tamamlayan James Bushe, Loganair’in Glasgow’dan kalkacak yerel uçuşlarında artık kaptan olarak görev yapacak ve Avrupa’nın HIV virüsü taşımasına rağmen kendisine sonradan pilot olma şansı verilen ilk kişi olacak.

Sivil Havacılık Yönetimi kurallarına göre, pilot olma hakkını alanlara, daha sonra HIV virüsü bulaşmasına rağmen sağlık durumları iyi olması halinde uçma hakkı tanınıyordu. Pilotluğa resmen başlamamış ve bu virüsü taşıyan adaylara ise pilotluk hakkı tanınmıyordu.

James Bushe, Sivil Havacılık Yönetimi’nin eski mevzuatının yeni koşullara uygun olmadığını belirterek, HIV virüsü taşıyıp başarılı bir şekilde tedavi olanların hastalığı başkasına geçirme riski olmadığını, ne başkası ne kendileri için bir risk oluştuğunuı, anlamsız olduğu için eski mevzuata karşı hukuk mücadelesine girdiğini ifade etti.

Çocuk yaşta yolcu uçağı pilotu olma hayali kuran James Bushe, daha 17 yaşındayken özel pilot brövesi almaya hak kazanmıştı.