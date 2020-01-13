Londra’nın en pahalı evi 210 milyon poundluk fiyatı ile rekor kırdı

Dünyada emlak fiyatları hızla yükselmeye devam ederken özellikle de metropol şehirler olarak kabul edilen dünyanın en pahalı şehirlerinde konut sahibi olmak imkansız hale geliyor.

Londra tarihinin en pahalı konut satışına hazırlanıyor. Çin kökenli emlak devi Londra tarihinin en pahalı emlak satışını gerçekleştirecek.

Londra’nın Knightsbridge bölgesinde yer alan 45 odalı köşkün satış değeri 200 milyon pound olarak açıklandı. Konu hakkında Cheung Chung Kiu’nun özel aile ofisi tarafından yapılan e posta bilgilendirme açıklaması ile 2-8a Rutland Gate’te yer alan Hyde Park manzaralı tarihi köşkün satışı için anlaşma sağlandı.

Yapılan açıklama aynı zamanda sön dönemde büyük kan kaybı yaşayan Londra lüks konut piyasası için de büyük moral kaynağı oldu. Söz konusu satışta son dönemde değer kaybeden ve zayıflayan poundun da etkisi olduğu belirtiliyor.

Gelen ilk bilgilere göre konut için anlaşma sağlanan fiyat 210 milyon pound civarında olacak.

Londra’nın en pahalı evi daha önce 140 milyon pounda satılan bir kır evine aitti. Yeni konut satış haberi ile bu unvan katlanarak artmış oldu ve 210 milyon pounda yükseldi.