İran’ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere’den tepki
İran, İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire’i Tahran’daki protesto gösterileri sırasında bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı. İngiltere Dışişleri büyükelçinin gözaltına alınmasına “uluslararası hukukun çirkince ihlali” dedi. İranlı yetkililerden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İran basını, İngiliz diplomatın Ayetullah Ali Hamaney’in istifası için sloganlar atılan gösteriyi “organize etmek, provoke etmek ve yönetmekten” gözaltına alındığını yazdı.
Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Macaire, “Hiçbir gösteriye katılmadım. PS 752 uçağı kurbanları için nöbet olarak tanıtılan etkinliğe gittim. Bazıları da Britanyalı olan kurbanları anmak istemem normal.” dedi.
İngiliz diplomat, olay yerinde sloganlar atılmaya başlanınca orayı terk ettiğini belirtti. Macaire yarım saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.