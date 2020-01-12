İran’ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere’den tepki

İran basını, İngiliz diplomatın Ayetullah Ali Hamaney’in istifası için sloganlar atılan gösteriyi “organize etmek, provoke etmek ve yönetmekten” gözaltına alındığını yazdı.

Macaire ise olay yerine İran tarafından düşürülen Ukrayna Havayollarına ait PS 752 sefer sayılı uçakta hayatını kaybedenleri anmak için gittiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Macaire, “Hiçbir gösteriye katılmadım. PS 752 uçağı kurbanları için nöbet olarak tanıtılan etkinliğe gittim. Bazıları da Britanyalı olan kurbanları anmak istemem normal.” dedi.

İngiliz diplomat, olay yerinde sloganlar atılmaya başlanınca orayı terk ettiğini belirtti. Macaire yarım saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.