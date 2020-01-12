Bağımsızlık taraftarları iskoçya’da protestolar gerçekleştirdi

3 hours önce
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Bağımsızlık taraftarları İskoçya’da protestolar gerçekleştirdi

Büyük Britanya’nın İskoçya Özerk Yönetimi bölgesinde bulunan Glasgow kentinde, Birleşik Krallık’tan ayrılarak bağımsızlık isteyen eylemciler caddelerde yürüyüş yaptı.
Glasgow kentinin sokaklarında toplanan binlerce eylemciler ‘Herkes Bir Bayrak Altında’ (AUOB) sloganıyla İskoçya’nın tam bağımsızlığını talep etti.

Ocak ayında yapılan genel seçimlerde bağımsızlık yanlısı İskoç SNP partisi, İskoçya bölgesinin 59 sandalyesinden 48’ini kazanınca AUOB hareketi Glasgow’da cumartesi günü protesto düzenlendi. Cumartesi günü yapılan protesto yürüyüşü dahil toplamda yıl boyu 8 yürüyüş planlayan AUOB hareketi, hafta sonu yapılan yürüyüşe yaklaşık 80 bin kişinin katıldığını duyurdu.

İskoçya, Büyük Britanya olarak isimlendirilen topraklarda Birleşik Krallık’ta yer alan dört ulustan biridir. İskoçya’nın kendi başkenti, bayrağı ve 129 delegeden oluşan parlamentosu var. Başkenti Edinburgh olan İskoç Parlamentosu sağlık, eğitim, yerel yönetim, sosyal hizmet, vergi, ekonomik kalkınma alanlarında yasama yetkisine sahiptir. Maliye, savunma ve dış politika kararlarında ülke İngiliz Parlamentosu’na bağlıdır. Spor karşılaşmalarına İskoçya adıyla katılan ülke özellikle uluslararası politika kurum ve kararlarında Birleşik Krallık hükümetine bağlıdır.

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