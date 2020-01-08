Selfie bağımlısı kadın yılda 11 bin adet fotoğraf çekiliyor

İngiliz anne Autumn Mason, selfie’siz bir hayat düşünemiyor. 22 yaşındaki genç anne günde yaklaşık 30, yılda ise 11 bin fotoğraf çektiğini ifade ediyor.

İngiliz anne Autumn Mason, selfie’siz yaşayamıyor.

İngiliz gazete The Sun’ın haberine göre kuyumcu dükkanında çalışan anne, günde yaklaşık 30, yılda ise 11 bin fotoğraf çektiğini ifade ediyor.

Selfie’nin günlük tutmaktan farksız olduğunu dile getiren 22 yaşındaki Mason, “11 yaşındayken ilk kameralı telefonumu satın aldım. Telefonun kamerasına bakmak için yaptığım ilk şey selfie çekmek oldu.”

“Daha sonra ise poz verip arkadaşlarıma yollamaktan hoşlanmaya başladım. Birkaç yıl içinde, tüm arkadaşlarım ve ben en iyi açılarımızın ve hangi aydınlatma şeklinin daha iyi olduğunu biliyorduk. Bu bir rekabet haline geldi” diyor.

Selfie’nin hayatındaki yerinin oldukça önemli olduğunu ekleyen Mason, “Pek çok insan selfie beğenilerini benim kadar umursamazdı.”

“Ancak ben birkaç saatte 50 beğeninin altında kalan fotoğraflarımı kötü olduğunu düşündüğümden sosyal medya hesabımdan silerdim. Selfie’lerimi beğenen insanlardan aldığım onaylanma duygusunu çok sevmiştim” şeklinde açıklama yaptı.

Autumn, hayatının 24 yaşındaki marangoz Billy Lewis ile bir çöpçatanlık sitesinde tanıştıktan sonra değiştiğini söylüyor. Genç anne tanışma hikayelerini ise şu cümlelerle anlatıyor.

“Tanıştığımız andan itibaren aramızda bir kıvılcım oluştu. İlk buluşmamızda, neden benimle ilgilendiğini sorduğumda fotoğraflarda çok güzel çıktığımı söyledi ve bu çok hoşuma gitti.”

“Bu sözlerinden sonra onunla dışarıya çıkmadan önce özgüvenimi yükseltmek adına ayna karşısında selfie çekmeye başladım. Onunla flört etmeye başladıktan sonra sosyal medyada paylaşmak ve arkadaşlarıma göstermek için Billy ile fotoğraf çekilmeye başladım” diyor.

Şimdilerde bir buçuk yaşında bir çocuğu olan Mason, selfie çekmenin onun için bir tutku olduğunu söylüyor.

Günün bir saatini selfie’ye ayıran genç anne, fotoğraflarını beğenenlerin, kendisiyle olduğu hissine kapıldığını belirtiyor.

Genç anne, “Yatak odamda harika bir ışık var, bu da harika selfie’ler çekmemi sağlıyor. Ayrıca evimdeki çeşitli noktaların, günün belirli saatlerinde güzel ışık aldığını biliyorum. Bunun yanında selfie çekilebileceğim güzel cafelere gidiyorum” diyor.

Gününün selfie ile başladığının altını çizen Mason, “Uyandığımda ve cildimin filtre ve makyajsız nasıl olduğunu görmek için selfie çekiyorum. Makyajımı yaparken, koşarken, işe giderken, öğle yemeğimde, giyinip arkadaşlarla dışarı çıktığımda anımı kaydediyorum” cümleleriyle tutkusunu anlatıyor.

“Eğer gördüğüm her şey ile selfie çekilmezsem günüm gerçekleşmemiş gibi hissediyorum” diyen Mason “Fotoğraflardan oluşan günlüğüme baktığımda ve yaptıklarımın ne kadar muhteşem olduğunu gördüğümde inanılmaz hissediyorum” cümleleriyle selfie sevgisini özetliyor.