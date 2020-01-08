Prens Harry ve Meghan Markle Londra’ya döndü

İngiliz kraliyet ailesinin bir süredir gözlerden uzak olan iki üyesi Prens Harry ve Meghan Markle, sonunda Londra’ya döndü.

Bebekleri Archie ile çıktıkları tatili bitiren çift, ayağının tozuyla bir de ziyarette bulundu. Hayranlarının dönüşünü büyük bir merakla beklediği Meghan Markle da gündemin ilk sırasına yerleşti. Fakat hiç umulmadık bir nedenle. Meghan Markle ile Prens Harry, tatillerinde kendilerine ev sahipliği yapan Kanada’ya saygılarını sunmak üzere Londra’daki Canada House’u ziyaret etti. Çift, binaya girişte etrafta toplanan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Meghan Markle’ın doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu dikkat çekti. Tepeden tırnağa kahverengi tonlarında giyinen Sussex Duşesi Meghan Markle’ın yüzünün de pırıltılı bir görünüm sergilemesi “Acaba tatilde estetik operasyon mu geçirdi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Fakat Düşes Meghan’ı gündemin ilk sırasına taşıyan olay bu değildi. Ziyaret için boğazlı bir kazak giyen Markle, işte bu tercihi yüzünden hiç istemeyeceği bir görüntü sergiledi.

Her ne kadar üzerindeki kalın paltoyu çıkarsa da Markle’ın giydiği boğazlı kazak yüzünden terlediği, hatta koltuk altlarının uzaktan bile belli olacak şekilde terlediği görüldü. Markle başına gelen bu durum yüzünden de sosyal medyada çok konuşuldu.

Birçok kişi bir Düşes olarak çok daha uygun giyim tercihleri yapması gerektiğini ileri sürdü. Bazıları da Markle’ın tatil rehavetinden henüz kurtulamadığı yorumunu yaptı.

Markle bu kez de eltisi Kate Middleton ile kıyaslanmaktan kurtulamadı. Birçok kişi Middleton’ın asla böyle bir hayata düşmeyeceğini ileri sürdü.

Fakat Markle’ın hayranları yaşadığı bu durumun herkesin başına gelebileceğini belirtip onu hoş gördükleri yorumunu yaptı.