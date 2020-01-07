Eski sevgiliden intikam videoları İngiltere’nin başına dert oldu

İngiltere’de gençlerin arasında hızla yaygınlaşan ve önü alınmayan eski sevgiliden intikam videoları Aralık ayında iki kattan fazla artış gösterdi.

İngiliz gençleri arasında hızla yaygınlaşan bu “intikam” yönteminde, sevgililer ayrıldıkları zaman terk edilme acısıyla, daha önce birlikte çekilmiş sevişme görüntülerini yayınlıyorlar.

Eski sevgiliden intikam almak için 5 yıl hapisi göze almak

İntikam pornosu adı verilen bu yöntem İngiliz adalet sistemini de tıkamış durumda ve bu intikam yönteminin mağduru olan on binlerce genç kız ve erkek mahkemelerde çözüm arıyor.

Citizens Advice Scotland kurumunun son raporuna göre, kurumun web sitesindeki intikam pornosu şikayeti sayfasından Aralık ayında 30 bin şikayet geldi. Önceki ay ise bu rakam 13 bindi.

İngiliz hükumeti, bu sorunu aşmak için, 2017’de taraflardan ikisinin de izni olmaksızın yayınlanan mahrem görüntüleri suç kapsamına alan bir yasa çıkardı. Ancak yasaya rağmen, intikam almak isteyen eski sevgililer, kimliklerini gizleyecek şekilde internete yükleme yapmaya devam ediyorlar.

Suçu işleyenlerin tespit edilmesi halinde ise 5 yıllık bir hapis cezası var. Ancak intikam hırsıyla dolu eski sevgililer hapis cezasını bile umursamadan video yüklemeye devam ediyorlar.

İngiltere’de intikam pornosuna karşı halkı bilinçlendirmek için kampanyalar da devam ediyor. Gençlerin hayatlarını mahvedecek bu girişimden uzak durmaları, kurbanların ise çekinmeden aileleri ve güvenlik güçleriyle durumu paylaşmaları isteniyor.