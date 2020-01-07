Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor

İngiltere’nin Paington kasabasında yaşayan 44 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, talk pudrası bağımlısı olduğunu açıkladı. Bazı platformlarda, solunduğunda bile kanserojen etki yapabileceği tartışılan talk pudrasını günde en az 200 gram yediğini belirten kadının bu alışkanlığını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Tor Bay sahilinde bir kasaba olan Paington’da yaşayan 44 yaşındaki kadın, talk pudrası bağımlısı olduğunu açıkladı. Genelde bebeklerde kullanılan ve bazı platformlarda kanserojen olduğu tartışılan talk pudrasını yemeden duramadığını belirten 44 yaşındaki 1 çocuk annesi Lisa Anderson isimli kadın yalnızca bir günde en az 200 gramlık pudra yediğini söyledi.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK ZEVKİ PUDRA YEMEK

İlginç olay İngiltere’nin sahil kasabalarından biri olan Paington’da yaşanıyor. 44 yaşındaki 1 çocuk annesi Lisa Anderson’un hayattaki en büyük zevki talk pudrası yemek.

GECE UYKUSUNDAN UYANIP PUDRA YİYOR

15 yıl önce yaptırdığı banyo sonrası çocuğunu kuruturken kullandığı pudranın kokusundan bir anda etkilendiğini ve o dürtüye engel olamadığını belirten kadın, o günden beri talk pudrası yemeden duramıyor. Her yarım saatte bir pudrayı yediğini belirten kadın gece boyunca da birden fazla kez uyanıp pudra yediğini söylüyor.

PUDRA İÇİN HAFTADA 10 POUND HARCIYOR

Pudra için şimdiye kadar yaklaşık 8000 pound harcadığını dile getiren kadın, haftada ortalama 10 pound harcıyor. 44 yaşındaki kadın 15 yılda en fazla 2 gün pudra yemeden durabildiğini, o 2 günün de iğrenç geçtiğini belirtiyor.

EŞİNDEN 10 YIL GİZLEDİ

Pudra bağımlısı kadın, gerçeği eşine itiraf etmeden önce 10 yıl boyunca gizli gizli yediğini, bunu yapmak için de genelde tuvaleti kullandığını söyledi.

DOKTORLAR ‘PİKA SENDROMU’ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

44 yaşındaki anne, doktorların genelde toprak yeme alışkanlığıyla ortaya çıkan ‘pika sendromu’ hastalığına sahip olabileceğini söylemesinin ardından profesyonel yardım almayı istiyor.

GÖRENLER HAYRETLER İÇERİSİNDE KALIYOR

Talk pudrasının solunduğunda veya yenildiğinde zehirli olabileceği, ayrıca ürünü uzun yıllar cildinde kullanan insanlarda kansere yol açabileceği bile tartışılırken, 44 yaşındaki kadının pudrayı yemeden duramamasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

“PUDRASIZ 2 GÜN GEÇİRDİM… HAYATIMIN EN KÖTÜ SAATLERİYDİ”

Konuyla alakalı açıklama yapan Lisa Anderson isimli kadın, “Biraz garip geliyor ama, sabun kokusuyla karışık güzel bir tadı var. Günde en az 200 gramlık pudra yiyebiliyorum. Gerçekten kokusu beni ileri derecede cezbediyor. Her yarım saatte bir yemezsem kendimi çok kötü hissediyorum. Pudrasız en fazla 2 gün geçirdim ama hayatımın en kötü saatleriydi” ifadelerini kullandı.

TALK PUDRASI NEDİR?

Talk pudrası; nişasta, bizmut, karbonat ve benzerleri ile karıştırılarak yapılan, özellikle bebeklerin pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan pudradır.