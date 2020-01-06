Pedofili adam mahkemede hadım edilmeyi istedi

Bir parkta oynayan çocuklara cinsel organını göstererek travma yaşamalarına sebep olan adamın mahkemedeki isteği herkesi şok etti. 44 yaşındaki adam kendi rızasıyla hadım edilmeyi istedi.

44 yaşındaki adam çocuklara yönelik arzularını bastıramadığını söyledi. Bir çocuk parkına giden adam çalılıkların arkasına saklanarak oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.

Daha sonra yaşları 10 ila 12 arasında değişen çocukların karşısına çıkarak cinsel organını gösteren ve mastürbasyon yapan adam çocukların aileleri tarafından polise bildirildi.

Mahkemede dehşete düşüren ifadeler

Evsiz olduğu ifade edilen adam yakalanmasının ardından suçunu kabul etti ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sanığın pişman olduğunu ancak herhangi bir zihinsel bozukluğu olmadığının raporlarla sağlandığını ifade etti.

Mahkemede söz alan John Robert Gibson, yaşadıklarına engel olmadığını ve dürtülerinin devam ettiğini belirterek kendi rızasıyla kimyasal hadım edilmeyi istedi.

Yaptıkları herkesi şok etti

Hakim Rod Hunt, İngiltere’de böyle bir uygulamanın sık kullanılmadığını ancak suçlunun kendi rızasıyla bunu istemesinin önemli olduğunu söyledi.

Mahkeme Gibson’ın kimyasal yönden hadım edilmeden önce ilaç tedavisi görmesi gerektiğini belirterek, başarılı olmadığı takdirde 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.