Prenses Diana’nın yeğeni 60 yaşındakşi adamla evleniyor

İngiltere Prenses Diana’nın yeğeni Kitty Spencer’ı konuşuyor. 29 yaşındaki Spencer’ın, 60 yaşındaki sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öne sürüldü.

Daily Mail’de yer alan haber, İngiltere’nin gündemine oturdu. 1997’de hayatını kaybeden Prenses Diana’nın yeğeni Kitty Spencer, iş adamı sevgilisi Michael Lewis’le evlilik kararı aldı.

Gazeteye konuşan Spencer’a yakın bir kaynak, çiftin tatil için Lewis’in memleketi Güney Afrika’da bulunduğunu söylerken, “Kitty ve Michael, Noel için Cape Town’daydı. Michael bu sırada evlenme teklif etti ve Kitty de kabul etti” dedi.

İngiliz basını 29 yaşındaki Spencer ile 60 yaşındaki Lewis arasındaki yaş farkına dikkat çekerken, damat adayının Spencer’ın babasından 5 yaş büyük olmasına vurgu yaptı.

Lewis’in daha önceki evliliğinden 3 yetişkin çocuğunun bulunduğu ve 80 milyon sterlin’i aşkın servetinin olduğu belirtiliyor.