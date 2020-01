Adele’in fotoğrafı hayranlarını korkuttu

İngiltere pop müzik piyasasının son dönemde çıkardığı en başardığı isimlerden biri olan Adele son günlerde uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… Başarılı şarkıcı son aylarda verdiği kilolarla hayranları arasında şaşkınlık yaratırken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Adele eskiden daha sağlıklı görünüyordu, bir rahatsızlığı mı var” sorusunu sordu.

Rolling in the Deep ve Someone Like You gibi şarkılarla birçok ödül toplayan ve küresel çapta tanınan bir figür haline gelen İngiliz şarkıcı Adele’in verdiği kilolar gündem oldu… Pop yıldızının sosyal medyada çıkan fotoğrafları hayranlarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Adele’in zayıf halini beğenirken birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu duruma temkinli yaklaştı. Bu hafta Anguilla’da arkadaşları Harry Styles ve James Cordon ile tatil yapan Adele’in yeni fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması birçok hayranını endişelendirdi.

Adele’in çok fazla kilo verdiğini düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu Adele mi?! Birisi onu lütfen beslesin, çok zayıf gözüküyor ve hiç de sağlıklıymış gibi görünmüyor. Onun için endişe ediyoruz” yorumunu yaptı. Bazıları ise, “Adele çok ama çok zayıf görünüyor, bu görüntüden dolayı endişelenmemiz gerekir mi?” sorusunu sordu.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Adele’in kilo vermesini destekledi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Eskiden Adele’in kilo vermesi gerektiğini söyleyenler şimdi de onun çok kilo verdiğini söylüyor” derken bir diğer kullanıcı ise, “Eskiden kilolu olduğu için dalga geçiyorlardı şimdi ise zayıf olduğu için” diyerek insanlara tepki gösterdi.