İran krizi: Karayip’te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson’a ‘sessizlik’ eleştirisi

Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, Çin gibi ülkelerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı kriz döneminde İngiltere’nin ‘arka planda durması’ eleştirildi.

Ülkedeki muhalif siyasiler İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Karayip’teki Mustique Adası’ndaki tatilini yarıda kesip ülkesine dönmesi çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Johnson ile sürekli irtibat halinde olduğunu belirterek son dönemde yaşananları aktardığını söyledi.

Londra yönetimi son olarak Orta Doğu’ya yönelik seyahat uyarısını yükseltti ve dünya petrol kaynakları için önemli bir sevkiyat koridoru olan Hürmüz Boğazı’ndan geçen İngiltere bayraklı gemilere eşlik etmek için bölgeye iki savaş gemisi gönderdi.

“Johnson’un sessizliği sağır edici”

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson’ın “”İngiltere ve dünya için ciddi sonuçları olabilecek bir konuyla başa çıkmak için tatilini derhal kısaltması gerektiğini'” söyledi.

İşçi Partisi dış politika sözcüsü Emily Thornberry, Johnson’ın Süleymani operasyonunun üzerinden 48 saat geçmesine rağmen hiç açıklama yapmamasını şaşkınlıkla karşıladığını duyurdu.

Liberal Demokratlar lideri Ed Davey de Twitter’da Johnson’un sessizliğinin “’sağır edici’ olduğunu yazdı.

Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Diplomasi trafiği

General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından Irak’ta öldürülmesinin ardından uluslararası alanda yoğun diplomasi trafiği yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı mevkidaşına taziyelerini sundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Alman ve Çinli mevkidaşları ile temasa geçerek, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu’daki son durumu değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Çinli diplomat Wang Yi ile görüşen Le Drian, üç tarafın da nükleer anlaşmaya zarar verebilecek gerginlikten kaçınması için İran’a çağrıda bulunduklarını aktardı.