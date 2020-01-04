Bahçesini görenin agzı açık kalıyor

İngiltere’de 79 yaşındaki eski bir keşişin sahip olduğu ev dışarıdan ne kadar sıradan gözükse de arka bahçesinde büyük bir sır saklıyor. Öyle ki yılda en az 10 bin insan burayı görmek için geliyor.

Nottinghamshire’ın sakin bir köyünde müstakil bir evin arkasında, kiraz çiçeği ve geleneksel bir Japon Çay Evi ile kaplı olağanüstü bir Japon bahçesi gizleniyor. Kendini Buddha Maitreya olarak tanımlayan 79 yaşındaki keşiş, Kuzey Clifton Nottinghamshire’daki evinin arka bahçesine etkileyici bir meditasyon bahçesi yarattı. Eski keşiş, İngiltere’ye yerleşti ve iki dönümlük arsaya sahip bir ev satın aldı. Maitreya, bu sıradan evin arkasındaki araziyi adeta Japon bahçesine dönüştürdü. Buddha Maitreya, 45 yıldan uzun bir süredir buraya emek veriyor. Daha önce bir bahçe deneyimine sahip olmayan Maitreya, 1980 yılından bu yana mütevazi evini bir Japon cennetine dönüştürmeye başladı. Öyle ki Uzak Doğu ülkelerinde kutsal sayılan Koi balıklarıyla doldurduğu dört bağlantı göleti bile var. Bunun dışında şirin bir köprü, yükselen çam ağaçları ve Japon akçaağaçları içeriyor. 2 dönümlük araziyi Meditasyon Merkezi ve Japon Bahçesi’ne dönüştüren Buddha Maitreya, Uzak Doğu ile bağlantı kurmak isteyen herkesi 2013 yılından beri evinde ağırlıyor. Pure Land Meditasyon Merkezi ve Japon Bahçesi, Uzak Doğu ile bağlantı kurmak için yılda 10 bin ziyaretçi çekiyor. Bilgisayarı ya da cep telefonu olmayan Maitreya, ‘Huzurlu bir ortam yaratmak ve Japonya’daki bahçeleri düşünmek’ istediği için araziyi bahçeye dönüştürmeye başladığını söyledi.