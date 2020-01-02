Londra’da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi

Londra’da bir caminin yakınlarındaki cadde üzerinde duvara, İslam karşıtı graffitiler çizildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, “graffitilerden iğrendiğini ve suçluların kanun karşısına çıkacağını” söyledi.

Londra’nın güneyindeki Brixton bölgesinde bulunan Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi’nin yakınlarındaki caddede bulunan bir binanın duvarlarına, İslam karşıtı graffitiler çizildiği, öğlen saatlerinde fark edilerek polise ihbar edildi.

Polis, belediyeyle birlikte duvardaki yazıların bir an önce silinmesi için çalıştığını; polisin sorumluları bulmak için inceleme başlattığını açıkladı.

Londra’nın belediye başkanı Sadık Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İslamofobik sloganların sprey boyayla duvarlara yazılmasından midesinin bulandığını” belirtti. “Tüm önyargılar korkaklıktır ve suçlular kanun önüne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Sadiq Khan ✔@SadiqKhan Disgusted to hear that Islamophobic slogans have been spray painted near the North Brixton Islamic Centre. @metpoliceuk are working with Lambeth Council to have them removed, but let me be clear: all prejudice is cowardly and criminals will face the full force of the law.

Londra’da hafta sonu da Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sürerken, Yahudilerin yoğun yaşadığı mahallelerde dükkanların camlarına ve sinagoga Yahudi düşmanı semboller çizilmişti.

Polis bu olayı ırkçı suçlar kapsamında soruşturmaya devam ediyor.