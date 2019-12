Karısı ve çocuğunun önünde kurşunlandı

Lüks evinin kapısının önünde, karısı ve çocuğunun gözü önünde öldürülen Alex Beqiri ile ilgili ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Alex Beqiri’nin İngiltere’ye taşınmadan önce karıştığı olaylar ve suç geçmişi herkesi şoke etti.

Flamur ‘Alex’ Beqiri, Noel akşamı Londra’nın Battersea bölgesindeki 1.5 milyon sterlin değerindeki lüks evine girmek üzereyken, kapısının önünde kurşunlanarak infaz edildi.İngiliz basınında büyük yankı uyandıran bu cinayetin perde arkasındaki gerçekler ise herkesi hayrete düşürdü.

36 yaşındaki Flamur ‘Alex’ Beqiri’nin kardeşi de Real Housewives of Cheshire programının yıldızı Misse Beqiri idi.Misse, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen ünlü futbolcu Anders Lindegaard’ın eski karısıydı.33 yaşındaki Misse, daha sonra The Only Way Is Essex şovunun yıldızlarından Jake Hall ile evlenmişti.Misse Beqiri ve kendisinden üç yaş büyük olan abisi Flamur ‘Alex’ Beqir, 2016 yılında İsveç’ten İngiltere’ye taşınmıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Alex Beqir, İsveç’te uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraşan bir çetenin üyesiydi.2008 yılında Alex’in adı, bağlantılı olduğu Arnavutluk kökenli çetenin elemanlarıyla birlikte, ülkenin en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

İddialar bunlarla da sınırlı değil. Polis kuvvetleri, Alex’in 33 yaşındaki arkadaşı Naief Adawi’nin karısının öldürülmesiyle ilgisi olabileceğine inanıyor.Ağustos ayında, İsveç’in Malmö kentinde meydana gelen olayda, Naief Adawi, 31 yaşındaki eşi Karolin Hakim ve iki aylık bebekleri bir falafel dükkanının önündedeki masalarda yemek yiyordu.

O sırada Suriyeli bir tetikçi ailenin yanına yaklaştı. Bunu fark eden Naief Adawi, kucağındaki bebeği karısı Karolin’e verdi ve oradan koşarak uzaklaştı.Tetikçi ise kucağındaki bebeğe acımadan, Karolin’i kafasından tek kurşunla vurarak öldürdü. 31 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.Daha önce hüküm giymiş bir banka soyguncusu olan Naief Adawi ve iki aylık bebeği, olaydan yara almadan kurtuldu.Dedektif Jamie Stevenson, olayın önceden tasarlanmış bir cinayet olduğuna inandıklarını söylüyor ve Alex Flamur’un da bu cinayetle ilgisi olduğu bilgisine sahip oldukları bilgisini ekliyor.

Dedektif Jamie Stevenson, soruşturma halen sürdüğü için Alex’in olayla bağlantısı hakkında daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtiyor.Aslen İsveçli olan Alex’in, Stockholm ve Londra’da ofisleri olan bir plak şirketinin sahibi olduğu biliniyor.Alex, Facebook üzerinden tanıştığı Debora Krasniqi ile 2018 yılında dünya evine girmişti.Çift, İtalya’da Como Gölü yakınlarında ekim ayında görkemli bir törenle evlenmişti.

Yeni bebekleri olan çiftin bir çocukları daha vardı.Debora Krasniqi, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda Alex ile önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduklarını, daha sonra görüşmelerinin ardından arkadaşlık ilişkilerinin aşka dönüştüğünü ve aralarında sağlam bir bağ olduğunu anlatmıştı.Yetkililerin verdiği bilgiye göre Flamur ‘Alex’ Beqiri, 2019 yılında Londra’da cinayete kurban giden 146’ncı kurban oldu.Alex’in kardeşi Misse, cinayetten sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Henüz olayla ilgili bir tutuklama yapılmazken, polis ekiplerinin titiz çalışması devam ediyor.