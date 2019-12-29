ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

6 hours önce
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İngiltere hükümeti yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı.

Elton John

Ülkede bulunan Bilgi Komisyoneri Ofisi (ICO), 2020 Yeni Yılın Onur Listesi’ni yayımlayarak kraliyet ailesi tarafından şövalye ya da sör gibi unvanları kazanan isimleri açıkladı.Listede ünlü isimler harici kişilerin adres bilgileri de yer aldı.

Iain Duncan Smith
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