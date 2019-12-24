Cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor

İngiltere’deki cezaevlerinde yatan bazı IŞİD mensubu ya da sempatizanlarının şeriat mahkemeleri kurup mahkumları cezalandırdıkları ortaya çıktı.

İngiltere’de Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) sempatizanı bir mahkumun ifadelerinden elde edilen bilgiye göre bir cezaevindeki hükümlülerin geçici şeriat mahkemeleri kurarak birbirlerini cezalandırdıkları öğrenildi. Şartlı tahliye ile salıverilen 20 yaşındaki eski mahkum, Milton Keynes kentinde hapis yattığı dönemde aşırılık yanlısı grubun içine nasıl düştüğünü de anlattı.

Asıl adı gizli tutulan mahkum, cuma vaazlarını bekledikleri sırada yanına yaklaşan ve “emir” olarak adlandırılan kişi tarafından gruba çekildiğini ve hem “emirin” korkusundan hem de IŞİD’a sempatisinden dolayı grubun destekçisi olduğunu ifade etti. Sonradan Müslümanlığı seçen mahkum, “emirin” El Kaide’nin Yemen’de öldürülen üst düzey isimlerinden Anvar El-Alwaki’nin ses kaydına da sahip olduğunu ileri sürdü.

Koğuşta kurulan şeriat mahkemesinin üç hakiminden biri yapıldığını ve Ramazan’da alkol tüketerek İslama saygısızlık yaptığı ileri sürülen iki kişi hakkında dayak cezası kestiklerini aktaran mahkum ifadesinde, hakimlik görevi üstlenen iki kişinin cezayı yumruk ve tekmelerle infaz ettiğini, dövülenlerin gözleri tamamen kapanana kadar dayak yediğini aktardı.

Cezaya karar veren kişinin, 2015 yılında bir İngiliz askeri öğrencinin başını kesme planı yapmaktan dolayı hüküm giyen 24 yaşındaki Brusthom Ziamani adlı başka bir hükümlü olduğu öğrenildi. Eski mahkumun İslam dini hakkındaki bilgisini yetersiz bulan bu kişinin kendisine ders verdiği, bu derslerde İngiltere Kraliçesi’nin İslam’ın düşmanı olduğunu ve ölmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Eski mahkum, şartlı tahliye sonrası cezaevinden çıktıktan sonra diğer mahkumlar tarafından Suriye’ye seyahat etmesini öneren mesajlar aldığını da sözlerine ekledi. The Times gazetesine konuşan eski mahkumun ifadelerine göre hapishanedeki diğer muhafazakarların sonradan İslam dinini seçen ve şiddet içerikli suç geçmişi olan hükümlülerden meydana geliyor.