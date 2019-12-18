Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi

1 hour önce
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İngiltere’de Başbakanlık, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin (Brexit) ardından, mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisinin verileceğini açıkladı.

Başbakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu, yasal bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalmamızı ve istemsiz olarak AB kararlarına yıllarca tabi olmamızı önleyecek önemli bir değişiklik. Yasalarımızın kontrolünü geri alacağız ve kendimizi AB hukukundan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de Avrupa Adalet Divanı kararlarını yalnızca Yüksek Mahkeme reddedebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu yetkinin alt mahkemelere de tanınacağı bildirildi.

12 Aralık’ta yapılan erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson’ın Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunması bekleniyor.

Eski Başbakan Theresa May, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından mevcut Avrupa içtihat hukukunu İngiliz hukukuna aktarmayı kabul etmişti. İlgili düzenlemede sadece Yüksek Mahkeme kapsam dışında tutulmuştu.

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