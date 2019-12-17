İngiliz iş insanını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

3 hours önce
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Buenos Aires’te 14 Aralık’ta İngiliz iş insanı Matthew Charles Gibbard’ı öldürdüğü iddia edilen saldırgan Venezuela uyruklu Angel Eduardo Lozano Azuaje kaçmak üzereyken yakalandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, cinayet zanlısı Venezuela uyruklu Angel Eduardo Lozano Azuaje, Bolivya’ya kaçmak üzere gittiği Arjantin’in Salta eyaletinde yakalandı.

Salta’ya gideceği, kız arkadaşının polis tarafından sorgulandığı sırada öğrenilen Azuaje, Salta eyaletinde bir otobüste gözaltına alındı.

Buenos Aires Özerk Şehri Adalet ve Güvenlik Sekreteri Marcelo D’Alessandro, Gibbard cinayetinin organize bir suç çetesinin işi olduğunu ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

D’Alessandro, çetenin havaalanında da mensuplarının olduğunu, kurbanlarını Uluslararası Ezeiza Havaalanı’nda lüks saat takan kişilerden seçtiğini, havaalanı dışında bekleyen araçlarla onları takip ettiğini ifade etmişti.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 14 Aralık’ta iki İngiliz turiste, şehrin en güvenli bölgelerinden Puerto Madero’daki 5 yıldızlı bir otelin önünde gasp girişiminde bulunulmuş, turistlerin direnmesiyle başlayan arbedede gaspçıların ateş etmesiyle 50 yaşındaki Matthew Charles Gibbard hayatını kaybetmiş, üvey oğlu Stefan Joshua Zone da bacağından yaralanmıştı.

Gibbard’ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan zengin bir iş adamı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çetenin, kasım ve aralık ayının başında iki zengin turisti havaalanından takip ederek gasbettiği öğrenilmişti.

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