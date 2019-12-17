İngiltere – Kıbrıs – Avustralya arası uyuşturucu köprüsü çökertildi

Avustralya polisi, Kıbrıs ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.

Avustralya Sınır Gücü’nden (ABF) salı günü yapılan açıklamada, 6 aydır süren ve üç ülkeyi kapsayan operasyonla ekstazi olarak da bilinen 645 kilogram MDMA’nın sahte taban plakaları bulunan 200 alüminyum barbekü içerisinde ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Operasyon temmuz ayında Kıbrıs Narkotik ekiplerinin Limassol’den Sidney’e gidecek olan gemide büyük miktarda uyuşturucu olabileceği ihbarı alması üzerine başladı. ABF, İngiltere polisinin de operasyona destek verdiğini açıkladı.

ABF’nin yeni teknolojilere yatırım yapması sayesinde gümrük memurların daha önce hiç olmadığı kadar nakliye konteynırlarını kontrol edebildiklerini söyleyen Bölge Komutanı Danielle Yannopoulos, “Sadece bu yıl, profesyonelce üretilmiş araba parçalarında, buzdolaplarında ve hatta bir kazı makinesinde yasa dışı maddeler bulduk” dedi.