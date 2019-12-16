Kumbarasını çalan kişi en yakın arkadaşı çıktı

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki genç kadın, evine yerleştirdiği gizli kamera görüntülerini izleyince dünyası başına yıkıldı. En yakın arkadaşı, onu sırtından bıçakladı.

Samantha Wood, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan eşinden boşanmış bir kadındı.

Genç kadın, 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu.

Aradan 14 yıl geçmesine rağmen iki arkadaş kopmadı. Samantha’ya göre Melissa ile iki kardeşten farksızdılar.

Samantha, kendisinden sadece bir yaş büyük olan Melissa’ya Milly diye seslenmeyi seviyordu, iki dost birbirine sırlarını anlatırdı, hem iyi hem de kötü günlerinde yanyanalardı.

En azından Samantha öyle sanıyordu. 27 yaşındaki Samantha, evine yerleştirdiği gizli kameranın çektiği görüntülerini izlediğinde çok yanıldığını anlayacaktı.

Samantha, geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlunun devamlı bozuk para attığı “domuzcuk” kumbarasının kaybolduğunu fark etti.

Önce kaybettiği için oğluna kızdı ancak onun da ne kadar üzüldüğünü fark ettiğinde, bu olayın oğlunun suçu olmadığını anladı.

Çok geçmeden mutfakta duran para kavanozundan paralar eksilmeye başladığını gördü. Kavanozdaki 200 sterlin, zamanla 40 sterline kadar düşmüştü.

Temizlik hizmetleri veren bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Samantha, ne olduğunu anlamak için internet üzerinden küçük bir kamera satın alarak para kavanozunu görecek şekilde gizledi.

Gizli kamera kayıtlarını izlediğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde en yakın arkadaşı Melissa’nın, kavanozdan para çalarak sütyeninin içine sakladığını gördü.

Samantha, “Aklımı kaçıracak gibi hissettim. Arkadaşımı kaybetmek istemiyordum ama o benden gizli gizli para çalıyordu. Böyle bir şeye nasıl tenezzül edebildiğini aklım almıyordu.” diyor.

“Onu bir kardeş gibi görüyordum” diyen Samantha, en yakın dostunun bu davranışı nedeniyle oğlu Lucas’ın ihtiyaçlarını karşılayamama olasılığını düşündükçe daha çok sinirlendiğini belirtiyor.

Melissa’nın yakalandığından beri kendisine düzinelerce mesaj attığını ve özür dilediğini söyleyen Samantha, İngiliz gazetesine yaptığı açıkmada “Onu affetmem mümkün değil” dedi.

Kendisini aptal yerine koyan Melissa’nın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında bile karaladı.