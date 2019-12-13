Pound seçimin ardından değer kazanıyor

İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin parlamentoda salt çoğunluğu kazanması ile pound günün en çok yükseliş yaşayan para birimi oldu.

İngiltere Başbakanı May’in istifası sonrası koltuğa geçen Johnson, özellikle brexit konusunda zor günler geçirdi, son olarak yapılan erken genel seçimde ise 368 sandalyeyi kazanarak tek başına iktidara geçti. Beklentilerden daha yüksek oy alan Muhafazakar Parti’nin seçimi lider olarak kazanmasının ardından Brexit çıkmazında da çözüm olasılığı kuvvetlendi.

Pound ise seçim sonuçlarının ardından dolar karşısında 1,3515’e yükselerek Mayıs 2018’den sonrası zirveyi, euro karşısında ise 0,8277 ile 2016 Brexit oylaması sonrası zirveyi gördü. Pound, TL karşısında bugün en yüksek 7,8197’ye çıktı ve Mayıs ayı sonrası zirveyi gördü.

Hafta içinde FOMC toplantısı ve zayıf ÜFE verisiyle gerileyen ABD Dolar Endeksi, ABD’nin 15 Aralık’ta uygulanması beklenen yaptırımları ertelediği haberleri ile düşüşünü hızlandırdı ve endeksteki gerileme ile hem majör hem de gelişen ülke paralarında yükseliş yalanıyor. Pound ise seçimin ardından en iyi performansı gösteren gelişmiş ülke parası oldu.