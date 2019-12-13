İngiltere basınında ilk seçim sonuçları manşetlere böyle yansıdı

İngiltere’de oy verme işleminin sona ermesinin açıklanan sandık çıkış anketine göre Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti açık farkla önde ve Parlamento’da çoğunluğu sağlayacak.

Sandık çıkış anketi sonuçları sonrası İngiltere’de yayımlanan günlük gazetelerin ilk baskılarının manşetleri şöyle:

The Guardian gazetesi, “Sandık çıkış anketleri Johnson için büyük çoğunluk öngörüyor” başlığı ile çıktı.

Gazetenin alt başlıklarından biri de “Ağır yenilgi sonrası Jeremy Corbyn istifa baskısı ile karşı karşıya kalabilir”

i gazetesinin başlığında ise Muhafazakar Parti’nin rengine atıfla “Mavi Dalga” ifadesi yer alıyor.

Alt başlıklarda ise ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin çok ağır bir yenilgi aldığına dikkat çekiliyor.

Brexit kampanyasını destekleyen gazetelerden Daily Mail’ın manşetinde ise “Keyif! Boris ses getiren bir zafer kazanıyor” başlığı yer alıyor.

İşçi Partisi’ni destekleyen tabloid Daily Mirror gazetesinin manşeti ise Hollywood yapımı bir filme gönderme: “Noel Öncesi Kabus”

Brexit kampanyasını destekleyen tabloid gazetelerden The Sun ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın köpeğiyle oy kullanmaya gitmesine gönderme yapan bir başlık atıyor.

İngilizcede argoda “Müthiş” anlamına gelen ifade üzerinde de kelime oyunu yapılmış ve Muhafazakar Parti’yi sembolize eden mavi renk de kullanılmış.