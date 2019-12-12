Çamaşırhaneden karavana fotoğraflarla İngiltere’de ilginç seçim merkezleri

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDe\u011firmenden \u00e7ama\u015f\u0131rhaneye, restorandan kiliseye bug\u00fcn Birle\u015fik Krall\u0131k'ta bir\u00e7ok adres kap\u0131lar\u0131n\u0131 ziyaret\u00e7ilere veya m\u00fc\u015fteriye de\u011fil, se\u00e7mene a\u00e7t\u0131.\r\nSe\u00e7imler i\u00e7in \u00fclke \u00e7ap\u0131nda 40 binin \u00fczerindeki adreste sand\u0131klar kuruldu. 46 milyon ki\u015finin oy kulland\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede se\u00e7imden bu foto\u011fraf kareleri yans\u0131d\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n