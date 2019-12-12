Çamaşırhaneden karavana fotoğraflarla İngiltere’de ilginç seçim merkezleri

4 hours önce
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Değirmenden çamaşırhaneye, restorandan kiliseye bugün Birleşik Krallık’ta birçok adres kapılarını ziyaretçilere veya müşteriye değil, seçmene açtı.
Seçimler için ülke çapında 40 binin üzerindeki adreste sandıklar kuruldu. 46 milyon kişinin oy kullandığı ülkede seçimden bu fotoğraf kareleri yansıdı:
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