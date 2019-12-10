Libra’nın İngiliz rakibi Saga

5 hours önce
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İngiltere merkezli blockchain şirketi Saga, sabit bir değer sağlamak için birçok kaydi paraya bağlı kripto para SGA tokenini piyasaya sürdü. SGA tokenin Facebook’un Libra’sından pek bir farkı yok. Libra gibi yeni bir varlık sepeti oluşturmak yerine Saga, tokenin değerini Uluslararası Para Fonu’nun özel çekme haklarını (SDR) oluşturan para birimlerine eşitliyor. SGA tokeninin havuzunda Dolar, Euro, Çin Yuanı, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini olacak.

Saga’nın danışma kurulunda Nobel Ödülü sahibi Myron Scholes da yer alıyor. Şirket, tüm kripto düzenlemelerine uygun küresel bir para yapmayı hedefliyor. Ancak, şirket, SGA’nın şu anda gereken yasal netliğe sahip olmadığını iddia ettiğinden dolayı ABD’ye genişlemeyi planlamıyor.

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