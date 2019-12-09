Acil servisteki skandal İngiltere’yi karıştırdı

6 hours önce
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İngiltere’de 4 yaşında bir çocuk acil serviste yerde uyumak zorunda kalınca ülkede sağlık sistemi tartışmaları yeniden alevlendi. Hastane yönetimi özür dilerken, Başbakan Boris Johnson’a da çocuğun ailesinden özür dileme çağrısı yapıldı.

İngiltere’nin Leeds kentinde bir sağlık merkezinde çekilen bir fotoğraf tartışma yarattı.

Zatürre şüphesiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki Jack için yatak bulunamadı.

Yere annesinin serdiği montun üzerine uzanan küçük çocuk, 8 saat boyunca yerde yattı.

Hastaneye başvurduktan ancak 13 saat sonra Jack’e yatak bulunabildi.

Grip ve bademcik iltihabı teşhisi konulan çocuk, daha sonra hastaneden taburcu edildi.

Hastane yönetiminden özür

Jack’in annesinin çekip paylaştığı fotoğraf, İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin yetersizliği tartışmasına yol açtı. Hastane yönetimi çocuk ve ailesinden özür diledi.

Durumun utanç verici olduğu yorumları yapılırken Başbakan Boris Johnson’a da “çocuğun ailesinden özür dilemesi” çağrıları yapılıyor.

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