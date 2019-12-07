İngiltere’de bu yıl 14 bin anahtarsız açılan arac çalındı

İngiltere’de bu yıl 14 bin aracın çalındığını açıklayan sigorta şirketi, hırsızların özellikle anahtarsız modelleri tercih ettiğini belirtti.

İngiltere merkezli bir sigorta şirketi, anahtarsız açılan son teknoloji araçların eski modellere göre daha çok çalındığını açıkladı. Bu yıl İngiltere’de anahtarsız açılan 14 bin aracın çalındığını açıklayan şirket, hırsızların araç açma yöntemlerini önemli ölçüde keşfettiğini belirtti.